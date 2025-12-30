- Büyüme
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
15 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (16.67%)
En iyi işlem:
10.75 BRL
En kötü işlem:
-2.80 BRL
Brüt kâr:
25.09 BRL (6 170 pips)
Brüt zarar:
-5.44 BRL (2 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (8.19 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
14.47 BRL (4)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
91.05%
Maks. mevduat yükü:
0.32%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.91
Alış işlemleri:
9 (50.00%)
Satış işlemleri:
9 (50.00%)
Kâr faktörü:
4.61
Beklenen getiri:
1.09 BRL
Ortalama kâr:
1.67 BRL
Ortalama zarar:
-1.81 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-4.00 BRL (2)
Aylık büyüme:
3.93%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BRL
Maksimum:
4.00 BRL (0.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.79% (4.00 BRL)
Varlığa göre:
0.16% (0.82 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WING26xx
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WING26xx
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WING26xx
|3.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
En iyi işlem: +10.75 BRL
En kötü işlem: -3 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.19 BRL
Maksimum ardışık zarar: -4.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
