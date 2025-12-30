- Crescimento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
14 (82.35%)
Negociações com perda:
3 (17.65%)
Melhor negociação:
10.75 BRL
Pior negociação:
-2.80 BRL
Lucro bruto:
24.23 BRL (5 740 pips)
Perda bruta:
-5.44 BRL (2 720 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (8.19 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
13.61 BRL (3)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.32%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.70
Negociações longas:
9 (52.94%)
Negociações curtas:
8 (47.06%)
Fator de lucro:
4.45
Valor esperado:
1.11 BRL
Lucro médio:
1.73 BRL
Perda média:
-1.81 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-4.00 BRL (2)
Crescimento mensal:
3.76%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BRL
Máximo:
4.00 BRL (0.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
0.16% (0.82 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WING26xx
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WING26xx
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WING26xx
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
