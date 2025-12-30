SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Laguerre Volume Fracionado
Herlo Costa Zanetti

Laguerre Volume Fracionado

Herlo Costa Zanetti
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
0%
4xCube-MT5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
14 (82.35%)
Transacciones Irrentables:
3 (17.65%)
Mejor transacción:
10.75 BRL
Peor transacción:
-2.80 BRL
Beneficio Bruto:
24.23 BRL (5 740 pips)
Pérdidas Brutas:
-5.44 BRL (2 720 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (8.19 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
13.61 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.32%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.70
Transacciones Largas:
9 (52.94%)
Transacciones Cortas:
8 (47.06%)
Factor de Beneficio:
4.45
Beneficio Esperado:
1.11 BRL
Beneficio medio:
1.73 BRL
Pérdidas medias:
-1.81 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-4.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.00 BRL (2)
Crecimiento al mes:
3.76%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BRL
Máxima:
4.00 BRL (0.79%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 BRL)
De fondos:
0.16% (0.82 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WING26xx 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WING26xx 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WING26xx 3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.75 BRL
Peor transacción: -3 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +8.19 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -4.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Laguerre Volume Fracionado
30 USD al mes
0%
0
0
USD
519
BRL
2
94%
17
82%
100%
4.45
1.11
BRL
0%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.