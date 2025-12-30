- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
14 (82.35%)
亏损交易:
3 (17.65%)
最好交易:
10.75 BRL
最差交易:
-2.80 BRL
毛利:
24.23 BRL (5 740 pips)
毛利亏损:
-5.44 BRL (2 720 pips)
最大连续赢利:
6 (8.19 BRL)
最大连续盈利:
13.61 BRL (3)
夏普比率:
0.39
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.32%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.70
长期交易:
9 (52.94%)
短期交易:
8 (47.06%)
利润因子:
4.45
预期回报:
1.11 BRL
平均利润:
1.73 BRL
平均损失:
-1.81 BRL
最大连续失误:
2 (-4.00 BRL)
最大连续亏损:
-4.00 BRL (2)
每月增长:
3.76%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BRL
最大值:
4.00 BRL (0.79%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 BRL)
净值:
0.16% (0.82 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WING26xx
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WING26xx
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WING26xx
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.75 BRL
最差交易: -3 BRL
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +8.19 BRL
最大连续亏损: -4.00 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
519
BRL
BRL
2
94%
17
82%
100%
4.45
1.11
BRL
BRL
0%
1:500