Segnali / MetaTrader 5 / Laguerre Volume Fracionado
Herlo Costa Zanetti

Laguerre Volume Fracionado

Herlo Costa Zanetti
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
15 (83.33%)
Loss Trade:
3 (16.67%)
Best Trade:
10.75 BRL
Worst Trade:
-2.80 BRL
Profitto lordo:
25.09 BRL (6 170 pips)
Perdita lorda:
-5.44 BRL (2 720 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (8.19 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
14.47 BRL (4)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
91.05%
Massimo carico di deposito:
0.32%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.91
Long Trade:
9 (50.00%)
Short Trade:
9 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.61
Profitto previsto:
1.09 BRL
Profitto medio:
1.67 BRL
Perdita media:
-1.81 BRL
Massime perdite consecutive:
2 (-4.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-4.00 BRL (2)
Crescita mensile:
3.93%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BRL
Massimale:
4.00 BRL (0.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.79% (4.00 BRL)
Per equità:
0.16% (0.82 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WING26xx 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WING26xx 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WING26xx 3.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.75 BRL
Worst Trade: -3 BRL
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.19 BRL
Massima perdita consecutiva: -4.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.