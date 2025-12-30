シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Laguerre Volume Fracionado
Herlo Costa Zanetti

Laguerre Volume Fracionado

Herlo Costa Zanetti
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
4xCube-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
14 (82.35%)
損失トレード:
3 (17.65%)
ベストトレード:
10.75 BRL
最悪のトレード:
-2.80 BRL
総利益:
24.23 BRL (5 740 pips)
総損失:
-5.44 BRL (2 720 pips)
最大連続の勝ち:
6 (8.19 BRL)
最大連続利益:
13.61 BRL (3)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.32%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.70
長いトレード:
9 (52.94%)
短いトレード:
8 (47.06%)
プロフィットファクター:
4.45
期待されたペイオフ:
1.11 BRL
平均利益:
1.73 BRL
平均損失:
-1.81 BRL
最大連続の負け:
2 (-4.00 BRL)
最大連続損失:
-4.00 BRL (2)
月間成長:
3.76%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BRL
最大の:
4.00 BRL (0.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 BRL)
エクイティによる:
0.16% (0.82 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WING26xx 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WING26xx 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WING26xx 3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.75 BRL
最悪のトレード: -3 BRL
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +8.19 BRL
最大連続損失: -4.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください