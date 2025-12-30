СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Laguerre Volume Fracionado
Herlo Costa Zanetti

Laguerre Volume Fracionado

Herlo Costa Zanetti
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
15 (83.33%)
Убыточных трейдов:
3 (16.67%)
Лучший трейд:
10.75 BRL
Худший трейд:
-2.80 BRL
Общая прибыль:
25.09 BRL (6 170 pips)
Общий убыток:
-5.44 BRL (2 720 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.19 BRL)
Макс. прибыль в серии:
14.47 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
96.08%
Макс. загрузка депозита:
0.32%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.91
Длинных трейдов:
9 (50.00%)
Коротких трейдов:
9 (50.00%)
Профит фактор:
4.61
Мат. ожидание:
1.09 BRL
Средняя прибыль:
1.67 BRL
Средний убыток:
-1.81 BRL
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-4.00 BRL (2)
Прирост в месяц:
3.93%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BRL
Максимальная:
4.00 BRL (0.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.79% (4.00 BRL)
По эквити:
0.26% (1.36 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WING26xx 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WING26xx 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WING26xx 3.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.75 BRL
Худший трейд: -3 BRL
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +8.19 BRL
Макс. убыток в серии: -4.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
