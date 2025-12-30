- Прирост
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
15 (83.33%)
Убыточных трейдов:
3 (16.67%)
Лучший трейд:
10.75 BRL
Худший трейд:
-2.80 BRL
Общая прибыль:
25.09 BRL (6 170 pips)
Общий убыток:
-5.44 BRL (2 720 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.19 BRL)
Макс. прибыль в серии:
14.47 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
96.08%
Макс. загрузка депозита:
0.32%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.91
Длинных трейдов:
9 (50.00%)
Коротких трейдов:
9 (50.00%)
Профит фактор:
4.61
Мат. ожидание:
1.09 BRL
Средняя прибыль:
1.67 BRL
Средний убыток:
-1.81 BRL
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-4.00 BRL (2)
Прирост в месяц:
3.93%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BRL
Максимальная:
4.00 BRL (0.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.79% (4.00 BRL)
По эквити:
0.26% (1.36 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WING26xx
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WING26xx
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WING26xx
|3.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
