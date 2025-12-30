SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Laguerre Volume Fracionado
Herlo Costa Zanetti

Laguerre Volume Fracionado

Herlo Costa Zanetti
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
4xCube-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
18
Gewinntrades:
15 (83.33%)
Verlusttrades:
3 (16.67%)
Bester Trade:
10.75 BRL
Schlechtester Trade:
-2.80 BRL
Bruttoprofit:
25.09 BRL (6 170 pips)
Bruttoverlust:
-5.44 BRL (2 720 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (8.19 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14.47 BRL (4)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.32%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.91
Long-Positionen:
9 (50.00%)
Short-Positionen:
9 (50.00%)
Profit-Faktor:
4.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.09 BRL
Durchschnittlicher Profit:
1.67 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-1.81 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.00 BRL (2)
Wachstum pro Monat :
3.93%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BRL
Maximaler:
4.00 BRL (0.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.79% (4.00 BRL)
Kapital:
0.16% (0.82 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WING26xx 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WING26xx 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WING26xx 3.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.75 BRL
Schlechtester Trade: -3 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.19 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
