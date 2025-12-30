- 자본
- 축소
트레이드:
22
이익 거래:
19 (86.36%)
손실 거래:
3 (13.64%)
최고의 거래:
10.75 BRL
최악의 거래:
-2.80 BRL
총 수익:
30.51 BRL (8 880 pips)
총 손실:
-5.44 BRL (2 720 pips)
연속 최대 이익:
8 (19.89 BRL)
연속 최대 이익:
19.89 BRL (8)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
99.63%
최대 입금량:
3.31%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
6.27
롱(주식매수):
11 (50.00%)
숏(주식차입매도):
11 (50.00%)
수익 요인:
5.61
기대수익:
1.14 BRL
평균 이익:
1.61 BRL
평균 손실:
-1.81 BRL
연속 최대 손실:
2 (-4.00 BRL)
연속 최대 손실:
-4.00 BRL (2)
월별 성장률:
5.01%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 BRL
최대한의:
4.00 BRL (0.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.79% (4.00 BRL)
자본금별:
5.06% (26.55 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WING26xx
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WING26xx
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WING26xx
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
