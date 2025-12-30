SignauxSections
Herlo Costa Zanetti

Laguerre Volume Fracionado

Herlo Costa Zanetti
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
4xCube-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18
Bénéfice trades:
15 (83.33%)
Perte trades:
3 (16.67%)
Meilleure transaction:
10.75 BRL
Pire transaction:
-2.80 BRL
Bénéfice brut:
25.09 BRL (6 170 pips)
Perte brute:
-5.44 BRL (2 720 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (8.19 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
14.47 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
0.40
Activité de trading:
91.05%
Charge de dépôt maximale:
0.32%
Dernier trade:
43 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.91
Longs trades:
9 (50.00%)
Courts trades:
9 (50.00%)
Facteur de profit:
4.61
Rendement attendu:
1.09 BRL
Bénéfice moyen:
1.67 BRL
Perte moyenne:
-1.81 BRL
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-4.00 BRL (2)
Croissance mensuelle:
3.93%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BRL
Maximal:
4.00 BRL (0.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.79% (4.00 BRL)
Par fonds propres:
0.16% (0.82 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WING26xx 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WING26xx 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WING26xx 3.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.75 BRL
Pire transaction: -3 BRL
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +8.19 BRL
Perte consécutive maximale: -4.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
