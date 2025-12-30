- Büyüme
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
141 (89.24%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (10.76%)
En iyi işlem:
116.15 USD
En kötü işlem:
-48.39 USD
Brüt kâr:
3 140.47 USD (158 347 pips)
Brüt zarar:
-323.60 USD (16 203 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (585.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
585.38 USD (30)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.75%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
39.38
Alış işlemleri:
158 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
9.70
Beklenen getiri:
17.83 USD
Ortalama kâr:
22.27 USD
Ortalama zarar:
-19.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-71.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.52 USD (2)
Aylık büyüme:
18.68%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
71.53 USD (0.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.49% (71.54 USD)
Varlığa göre:
12.95% (2 216.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDv
|2.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDv
|142K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
0,02
0,3%
