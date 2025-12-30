- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
141 (89.24%)
Loss Trade:
17 (10.76%)
Best Trade:
116.15 USD
Worst Trade:
-48.39 USD
Profitto lordo:
3 140.47 USD (158 347 pips)
Perdita lorda:
-323.60 USD (16 203 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (585.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
585.38 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.75%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
39.38
Long Trade:
158 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.70
Profitto previsto:
17.83 USD
Profitto medio:
22.27 USD
Perdita media:
-19.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-71.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.52 USD (2)
Crescita mensile:
18.68%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
71.53 USD (0.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.49% (71.54 USD)
Per equità:
12.95% (2 216.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|2.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|142K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +116.15 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +585.38 USD
Massima perdita consecutiva: -71.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
0,02
0,3%
versi 12
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
6
90%
158
89%
100%
9.70
17.83
USD
USD
13%
1:100