Kevin Brawijaya

Cilipadi versi 12

Kevin Brawijaya
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
Monex-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
141 (89.24%)
Loss Trade:
17 (10.76%)
Best Trade:
116.15 USD
Worst Trade:
-48.39 USD
Profitto lordo:
3 140.47 USD (158 347 pips)
Perdita lorda:
-323.60 USD (16 203 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (585.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
585.38 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.75%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
39.38
Long Trade:
158 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.70
Profitto previsto:
17.83 USD
Profitto medio:
22.27 USD
Perdita media:
-19.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-71.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.52 USD (2)
Crescita mensile:
18.68%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
71.53 USD (0.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.49% (71.54 USD)
Per equità:
12.95% (2 216.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDv 158
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDv 2.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDv 142K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +116.15 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +585.38 USD
Massima perdita consecutiva: -71.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

0,02

0,3%

versi 12

Non ci sono recensioni
2025.12.30 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cilipadi versi 12
30USD al mese
20%
0
0
USD
17K
USD
6
90%
158
89%
100%
9.70
17.83
USD
13%
1:100
Copia

