Negociações:
158
Negociações com lucro:
141 (89.24%)
Negociações com perda:
17 (10.76%)
Melhor negociação:
116.15 USD
Pior negociação:
-48.39 USD
Lucro bruto:
3 140.47 USD (158 347 pips)
Perda bruta:
-323.58 USD (16 203 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (585.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
585.38 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.65
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.69%
Último negócio:
57 minutos atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
39.38
Negociações longas:
158 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
9.71
Valor esperado:
17.83 USD
Lucro médio:
22.27 USD
Perda média:
-19.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-71.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-71.52 USD (2)
Crescimento mensal:
18.68%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
71.53 USD (0.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.49% (71.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.23% (1 751.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDv
|2.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDv
|142K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Melhor negociação: +116.15 USD
- Rebaixamento
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +585.38 USD
Máxima perda consecutiva: -71.52 USD
Máximo lucro consecutivo: +585.38 USD
Máxima perda consecutiva: -71.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
0,02
0,3%
versi 12
Sem comentários
