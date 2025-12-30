- Incremento
Total de Trades:
158
Transacciones Rentables:
141 (89.24%)
Transacciones Irrentables:
17 (10.76%)
Mejor transacción:
116.15 USD
Peor transacción:
-48.39 USD
Beneficio Bruto:
3 140.47 USD (158 347 pips)
Pérdidas Brutas:
-323.58 USD (16 203 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (585.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
585.38 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.65
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.69%
Último trade:
37 minutos
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
39.38
Transacciones Largas:
158 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
9.71
Beneficio Esperado:
17.83 USD
Beneficio medio:
22.27 USD
Pérdidas medias:
-19.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-71.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-71.52 USD (2)
Crecimiento al mes:
18.68%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
71.53 USD (0.94%)
Reducción relativa:
De balance:
0.49% (71.54 USD)
De fondos:
10.23% (1 751.06 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDv
|2.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDv
|142K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +116.15 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +585.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -71.52 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
0,02
0,3%
