Signale / MetaTrader 5 / Cilipadi versi 12
Kevin Brawijaya

Cilipadi versi 12

Kevin Brawijaya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 20%
Monex-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
158
Gewinntrades:
141 (89.24%)
Verlusttrades:
17 (10.76%)
Bester Trade:
116.15 USD
Schlechtester Trade:
-48.39 USD
Bruttoprofit:
3 140.47 USD (158 347 pips)
Bruttoverlust:
-323.59 USD (16 203 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (585.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
585.38 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.65
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.75%
Letzter Trade:
20 Minuten
Trades pro Woche:
59
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
39.38
Long-Positionen:
158 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
9.71
Mathematische Gewinnerwartung:
17.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-71.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-71.52 USD (2)
Wachstum pro Monat :
18.68%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
71.53 USD (0.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.49% (71.54 USD)
Kapital:
12.95% (2 216.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDv 158
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDv 2.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDv 142K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +116.15 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +585.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

0,02

0,3%

versi 12

Keine Bewertungen
2025.12.30 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
