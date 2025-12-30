- Wachstum
Trades insgesamt:
158
Gewinntrades:
141 (89.24%)
Verlusttrades:
17 (10.76%)
Bester Trade:
116.15 USD
Schlechtester Trade:
-48.39 USD
Bruttoprofit:
3 140.47 USD (158 347 pips)
Bruttoverlust:
-323.59 USD (16 203 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (585.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
585.38 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.65
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.75%
Letzter Trade:
20 Minuten
Trades pro Woche:
59
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
39.38
Long-Positionen:
158 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
9.71
Mathematische Gewinnerwartung:
17.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-71.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-71.52 USD (2)
Wachstum pro Monat :
18.68%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
71.53 USD (0.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.49% (71.54 USD)
Kapital:
12.95% (2 216.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDv
|2.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDv
|142K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +116.15 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +585.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.52 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
0,02
0,3%
versi 12
Keine Bewertungen
