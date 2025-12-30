- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
158
盈利交易:
141 (89.24%)
亏损交易:
17 (10.76%)
最好交易:
116.15 USD
最差交易:
-48.39 USD
毛利:
3 140.47 USD (158 347 pips)
毛利亏损:
-323.57 USD (16 203 pips)
最大连续赢利:
30 (585.38 USD)
最大连续盈利:
585.38 USD (30)
夏普比率:
0.65
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.69%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
58
平均持有时间:
14 小时
采收率:
39.38
长期交易:
158 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
9.71
预期回报:
17.83 USD
平均利润:
22.27 USD
平均损失:
-19.03 USD
最大连续失误:
2 (-71.52 USD)
最大连续亏损:
-71.52 USD (2)
每月增长:
18.68%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
71.53 USD (0.94%)
相对跌幅:
结余:
0.49% (71.54 USD)
净值:
10.23% (1 750.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDv
|2.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDv
|142K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +116.15 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +585.38 USD
最大连续亏损: -71.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
0,02
0,3%
versi 12
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
6
91%
158
89%
100%
9.70
17.83
USD
USD
10%
1:100