- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
158
利益トレード:
141 (89.24%)
損失トレード:
17 (10.76%)
ベストトレード:
116.15 USD
最悪のトレード:
-48.39 USD
総利益:
3 140.47 USD (158 347 pips)
総損失:
-323.59 USD (16 203 pips)
最大連続の勝ち:
30 (585.38 USD)
最大連続利益:
585.38 USD (30)
シャープレシオ:
0.65
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.69%
最近のトレード:
7 分前
1週間当たりの取引:
58
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
39.38
長いトレード:
158 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
9.71
期待されたペイオフ:
17.83 USD
平均利益:
22.27 USD
平均損失:
-19.03 USD
最大連続の負け:
2 (-71.52 USD)
最大連続損失:
-71.52 USD (2)
月間成長:
18.68%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
71.53 USD (0.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.49% (71.54 USD)
エクイティによる:
12.00% (2 053.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDv
|2.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDv
|142K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +116.15 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +585.38 USD
最大連続損失: -71.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
0,02
0,3%
