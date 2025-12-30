- 자본
- 축소
트레이드:
188
이익 거래:
170 (90.42%)
손실 거래:
18 (9.57%)
최고의 거래:
147.73 USD
최악의 거래:
-48.39 USD
총 수익:
4 333.58 USD (217 999 pips)
총 손실:
-323.92 USD (16 208 pips)
연속 최대 이익:
40 (853.18 USD)
샤프 비율:
0.70
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.86%
최근 거래:
24 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
56.06
롱(주식매수):
188 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
13.38
기대수익:
21.33 USD
평균 이익:
25.49 USD
평균 손실:
-18.00 USD
연속 최대 손실:
2 (-71.52 USD)
연속 최대 손실:
-71.52 USD (2)
월별 성장률:
23.75%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
71.53 USD (0.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.49% (71.54 USD)
자본금별:
26.85% (4 615.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDv
|4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDv
|202K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
0,02
0,3%
