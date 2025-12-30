- Прирост
Всего трейдов:
160
Прибыльных трейдов:
143 (89.37%)
Убыточных трейдов:
17 (10.63%)
Лучший трейд:
116.15 USD
Худший трейд:
-48.39 USD
Общая прибыль:
3 178.41 USD (160 244 pips)
Общий убыток:
-323.63 USD (16 203 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (623.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
623.32 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.66
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.95%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
39.91
Длинных трейдов:
160 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
9.82
Мат. ожидание:
17.84 USD
Средняя прибыль:
22.23 USD
Средний убыток:
-19.04 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-71.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.52 USD (2)
Прирост в месяц:
18.94%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
71.53 USD (0.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.49% (71.54 USD)
По эквити:
16.43% (2 819.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|160
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDv
|2.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDv
|144K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +116.15 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +623.32 USD
Макс. убыток в серии: -71.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
0,02
0,3%
versi 12
Нет отзывов
