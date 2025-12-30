- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
114 (88.37%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (11.63%)
En iyi işlem:
235.80 USD
En kötü işlem:
-128.26 USD
Brüt kâr:
5 072.72 USD (9 116 pips)
Brüt zarar:
-290.13 USD (944 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (1 978.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 978.80 USD (52)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
59 saniye
Düzelme faktörü:
37.29
Alış işlemleri:
65 (50.39%)
Satış işlemleri:
64 (49.61%)
Kâr faktörü:
17.48
Beklenen getiri:
37.07 USD
Ortalama kâr:
44.50 USD
Ortalama zarar:
-19.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.26 USD (1)
Aylık büyüme:
38.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
128.26 USD (0.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|63
|US30.s
|59
|US500.s
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|4.4K
|US30.s
|330
|US500.s
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|3.8K
|US30.s
|3.7K
|US500.s
|650
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +235.80 USD
En kötü işlem: -128 USD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 978.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SeaGlobal-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok