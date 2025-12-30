SinyallerBölümler
Deny Kurniawan St

AiFusion

Deny Kurniawan St
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
SeaGlobal-Trade
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
114 (88.37%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (11.63%)
En iyi işlem:
235.80 USD
En kötü işlem:
-128.26 USD
Brüt kâr:
5 072.72 USD (9 116 pips)
Brüt zarar:
-290.13 USD (944 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (1 978.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 978.80 USD (52)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
59 saniye
Düzelme faktörü:
37.29
Alış işlemleri:
65 (50.39%)
Satış işlemleri:
64 (49.61%)
Kâr faktörü:
17.48
Beklenen getiri:
37.07 USD
Ortalama kâr:
44.50 USD
Ortalama zarar:
-19.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.26 USD (1)
Aylık büyüme:
38.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
128.26 USD (0.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 63
US30.s 59
US500.s 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 4.4K
US30.s 330
US500.s 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 3.8K
US30.s 3.7K
US500.s 650
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +235.80 USD
En kötü işlem: -128 USD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 978.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SeaGlobal-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.30 11:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
