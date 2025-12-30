- 자본
- 축소
트레이드:
137
이익 거래:
121 (88.32%)
손실 거래:
16 (11.68%)
최고의 거래:
235.80 USD
최악의 거래:
-128.26 USD
총 수익:
5 890.51 USD (10 159 pips)
총 손실:
-330.33 USD (974 pips)
연속 최대 이익:
52 (1 978.80 USD)
연속 최대 이익:
1 978.80 USD (52)
샤프 비율:
0.75
거래 활동:
0.11%
최대 입금량:
10.55%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
59 초
회복 요인:
43.35
롱(주식매수):
70 (51.09%)
숏(주식차입매도):
67 (48.91%)
수익 요인:
17.83
기대수익:
40.59 USD
평균 이익:
48.68 USD
평균 손실:
-20.65 USD
연속 최대 손실:
2 (-0.82 USD)
연속 최대 손실:
-128.26 USD (1)
월별 성장률:
35.62%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
128.26 USD (0.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.04% (128.26 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|68
|US30.s
|62
|US500.s
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|5.2K
|US30.s
|395
|US500.s
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|4.4K
|US30.s
|4.2K
|US500.s
|650
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SeaGlobal-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
