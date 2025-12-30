- Прирост
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
114 (88.37%)
Убыточных трейдов:
15 (11.63%)
Лучший трейд:
235.80 USD
Худший трейд:
-128.26 USD
Общая прибыль:
5 072.72 USD (9 116 pips)
Общий убыток:
-290.13 USD (944 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (1 978.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 978.80 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.74
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
59 секунд
Фактор восстановления:
37.29
Длинных трейдов:
65 (50.39%)
Коротких трейдов:
64 (49.61%)
Профит фактор:
17.48
Мат. ожидание:
37.07 USD
Средняя прибыль:
44.50 USD
Средний убыток:
-19.34 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-128.26 USD (1)
Прирост в месяц:
38.69%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
128.26 USD (0.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|63
|US30.s
|59
|US500.s
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|4.4K
|US30.s
|330
|US500.s
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|3.8K
|US30.s
|3.7K
|US500.s
|650
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +235.80 USD
Худший трейд: -128 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 978.80 USD
Макс. убыток в серии: -0.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SeaGlobal-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов