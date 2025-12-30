- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
129
Gewinntrades:
114 (88.37%)
Verlusttrades:
15 (11.63%)
Bester Trade:
235.80 USD
Schlechtester Trade:
-128.26 USD
Bruttoprofit:
5 072.72 USD (9 116 pips)
Bruttoverlust:
-290.13 USD (944 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (1 978.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 978.80 USD (52)
Sharpe Ratio:
0.74
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
59 Sekunden
Erholungsfaktor:
37.29
Long-Positionen:
65 (50.39%)
Short-Positionen:
64 (49.61%)
Profit-Faktor:
17.48
Mathematische Gewinnerwartung:
37.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
44.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-0.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-128.26 USD (1)
Wachstum pro Monat :
38.69%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
128.26 USD (0.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|63
|US30.s
|59
|US500.s
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|4.4K
|US30.s
|330
|US500.s
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|3.8K
|US30.s
|3.7K
|US500.s
|650
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Bester Trade: +235.80 USD
Schlechtester Trade: -128 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 52
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 978.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.82 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SeaGlobal-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
