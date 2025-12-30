- 成长
交易:
129
盈利交易:
114 (88.37%)
亏损交易:
15 (11.63%)
最好交易:
235.80 USD
最差交易:
-128.26 USD
毛利:
5 072.72 USD (9 116 pips)
毛利亏损:
-290.13 USD (944 pips)
最大连续赢利:
52 (1 978.80 USD)
最大连续盈利:
1 978.80 USD (52)
夏普比率:
0.74
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
59 秒
采收率:
37.29
长期交易:
65 (50.39%)
短期交易:
64 (49.61%)
利润因子:
17.48
预期回报:
37.07 USD
平均利润:
44.50 USD
平均损失:
-19.34 USD
最大连续失误:
2 (-0.82 USD)
最大连续亏损:
-128.26 USD (1)
每月增长:
38.69%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
128.26 USD (0.97%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|63
|US30.s
|59
|US500.s
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|4.4K
|US30.s
|330
|US500.s
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|3.8K
|US30.s
|3.7K
|US500.s
|650
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
