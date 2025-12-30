シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AiFusion
Deny Kurniawan St

AiFusion

レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
0%
SeaGlobal-Trade
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
114 (88.37%)
損失トレード:
15 (11.63%)
ベストトレード:
235.80 USD
最悪のトレード:
-128.26 USD
総利益:
5 072.72 USD (9 116 pips)
総損失:
-290.13 USD (944 pips)
最大連続の勝ち:
52 (1 978.80 USD)
最大連続利益:
1 978.80 USD (52)
シャープレシオ:
0.74
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
59 秒
リカバリーファクター:
37.29
長いトレード:
65 (50.39%)
短いトレード:
64 (49.61%)
プロフィットファクター:
17.48
期待されたペイオフ:
37.07 USD
平均利益:
44.50 USD
平均損失:
-19.34 USD
最大連続の負け:
2 (-0.82 USD)
最大連続損失:
-128.26 USD (1)
月間成長:
38.69%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
128.26 USD (0.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.s 63
US30.s 59
US500.s 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.s 4.4K
US30.s 330
US500.s 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.s 3.8K
US30.s 3.7K
US500.s 650
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +235.80 USD
最悪のトレード: -128 USD
最大連続の勝ち: 52
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 978.80 USD
最大連続損失: -0.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SeaGlobal-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.30 11:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
