- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
114 (88.37%)
損失トレード:
15 (11.63%)
ベストトレード:
235.80 USD
最悪のトレード:
-128.26 USD
総利益:
5 072.72 USD (9 116 pips)
総損失:
-290.13 USD (944 pips)
最大連続の勝ち:
52 (1 978.80 USD)
最大連続利益:
1 978.80 USD (52)
シャープレシオ:
0.74
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
59 秒
リカバリーファクター:
37.29
長いトレード:
65 (50.39%)
短いトレード:
64 (49.61%)
プロフィットファクター:
17.48
期待されたペイオフ:
37.07 USD
平均利益:
44.50 USD
平均損失:
-19.34 USD
最大連続の負け:
2 (-0.82 USD)
最大連続損失:
-128.26 USD (1)
月間成長:
38.69%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
128.26 USD (0.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|63
|US30.s
|59
|US500.s
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|4.4K
|US30.s
|330
|US500.s
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|3.8K
|US30.s
|3.7K
|US500.s
|650
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +235.80 USD
最悪のトレード: -128 USD
最大連続の勝ち: 52
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 978.80 USD
最大連続損失: -0.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SeaGlobal-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
