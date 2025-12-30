- Crescimento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
114 (88.37%)
Negociações com perda:
15 (11.63%)
Melhor negociação:
235.80 USD
Pior negociação:
-128.26 USD
Lucro bruto:
5 072.72 USD (9 116 pips)
Perda bruta:
-290.13 USD (944 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (1 978.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 978.80 USD (52)
Índice de Sharpe:
0.74
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
59 segundos
Fator de recuperação:
37.29
Negociações longas:
65 (50.39%)
Negociações curtas:
64 (49.61%)
Fator de lucro:
17.48
Valor esperado:
37.07 USD
Lucro médio:
44.50 USD
Perda média:
-19.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-128.26 USD (1)
Crescimento mensal:
38.69%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
128.26 USD (0.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|63
|US30.s
|59
|US500.s
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|4.4K
|US30.s
|330
|US500.s
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|3.8K
|US30.s
|3.7K
|US500.s
|650
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +235.80 USD
Pior negociação: -128 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 52
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 978.80 USD
Máxima perda consecutiva: -0.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SeaGlobal-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
