Deny Kurniawan St

AiFusion

Deny Kurniawan St
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
SeaGlobal-Trade
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
129
Profit Trade:
114 (88.37%)
Loss Trade:
15 (11.63%)
Best Trade:
235.80 USD
Worst Trade:
-128.26 USD
Profitto lordo:
5 072.72 USD (9 116 pips)
Perdita lorda:
-290.13 USD (944 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (1 978.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 978.80 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
59 secondi
Fattore di recupero:
37.29
Long Trade:
65 (50.39%)
Short Trade:
64 (49.61%)
Fattore di profitto:
17.48
Profitto previsto:
37.07 USD
Profitto medio:
44.50 USD
Perdita media:
-19.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-128.26 USD (1)
Crescita mensile:
38.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
128.26 USD (0.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 63
US30.s 59
US500.s 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 4.4K
US30.s 330
US500.s 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 3.8K
US30.s 3.7K
US500.s 650
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +235.80 USD
Worst Trade: -128 USD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 978.80 USD
Massima perdita consecutiva: -0.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SeaGlobal-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.30 11:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
