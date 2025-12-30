- Crescita
Trade:
129
Profit Trade:
114 (88.37%)
Loss Trade:
15 (11.63%)
Best Trade:
235.80 USD
Worst Trade:
-128.26 USD
Profitto lordo:
5 072.72 USD (9 116 pips)
Perdita lorda:
-290.13 USD (944 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (1 978.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 978.80 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
59 secondi
Fattore di recupero:
37.29
Long Trade:
65 (50.39%)
Short Trade:
64 (49.61%)
Fattore di profitto:
17.48
Profitto previsto:
37.07 USD
Profitto medio:
44.50 USD
Perdita media:
-19.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-128.26 USD (1)
Crescita mensile:
38.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
128.26 USD (0.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|63
|US30.s
|59
|US500.s
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|4.4K
|US30.s
|330
|US500.s
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|3.8K
|US30.s
|3.7K
|US500.s
|650
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SeaGlobal-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
