- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
129
Transacciones Rentables:
114 (88.37%)
Transacciones Irrentables:
15 (11.63%)
Mejor transacción:
235.80 USD
Peor transacción:
-128.26 USD
Beneficio Bruto:
5 072.72 USD (9 116 pips)
Pérdidas Brutas:
-290.13 USD (944 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (1 978.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 978.80 USD (52)
Ratio de Sharpe:
0.74
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
59 segundos
Factor de Recuperación:
37.29
Transacciones Largas:
65 (50.39%)
Transacciones Cortas:
64 (49.61%)
Factor de Beneficio:
17.48
Beneficio Esperado:
37.07 USD
Beneficio medio:
44.50 USD
Pérdidas medias:
-19.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-128.26 USD (1)
Crecimiento al mes:
38.69%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
128.26 USD (0.97%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|63
|US30.s
|59
|US500.s
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.s
|4.4K
|US30.s
|330
|US500.s
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.s
|3.8K
|US30.s
|3.7K
|US500.s
|650
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +235.80 USD
Peor transacción: -128 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 52
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 978.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SeaGlobal-Trade" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios