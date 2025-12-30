SinaisSeções
Fakar Suhartami Pratama

Gen Three Iffa

Fakar Suhartami Pratama
0 comentários
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 145%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
358
Negociações com lucro:
239 (66.75%)
Negociações com perda:
119 (33.24%)
Melhor negociação:
735.60 USD
Pior negociação:
-300.60 USD
Lucro bruto:
10 096.28 USD (79 988 pips)
Perda bruta:
-4 988.58 USD (46 740 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (1 051.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 051.50 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
69 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.67
Negociações longas:
212 (59.22%)
Negociações curtas:
146 (40.78%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
14.27 USD
Lucro médio:
42.24 USD
Perda média:
-41.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 391.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 391.20 USD (6)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.30 USD
Máximo:
1 392.63 USD (19.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.14% (1 392.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDu 358
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDu 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDu 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +735.60 USD
Pior negociação: -301 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 051.50 USD
Máxima perda consecutiva: -1 391.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.30 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 69 days
