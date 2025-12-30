- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
358
Negociações com lucro:
239 (66.75%)
Negociações com perda:
119 (33.24%)
Melhor negociação:
735.60 USD
Pior negociação:
-300.60 USD
Lucro bruto:
10 096.28 USD (79 988 pips)
Perda bruta:
-4 988.58 USD (46 740 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (1 051.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 051.50 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
69 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.67
Negociações longas:
212 (59.22%)
Negociações curtas:
146 (40.78%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
14.27 USD
Lucro médio:
42.24 USD
Perda média:
-41.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 391.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 391.20 USD (6)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.30 USD
Máximo:
1 392.63 USD (19.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.14% (1 392.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDu
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDu
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +735.60 USD
Pior negociação: -301 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 051.50 USD
Máxima perda consecutiva: -1 391.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários