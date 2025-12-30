- Incremento
Total de Trades:
358
Transacciones Rentables:
239 (66.75%)
Transacciones Irrentables:
119 (33.24%)
Mejor transacción:
735.60 USD
Peor transacción:
-300.60 USD
Beneficio Bruto:
10 096.28 USD (79 988 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 988.58 USD (46 740 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (1 051.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 051.50 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
69 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.67
Transacciones Largas:
212 (59.22%)
Transacciones Cortas:
146 (40.78%)
Factor de Beneficio:
2.02
Beneficio Esperado:
14.27 USD
Beneficio medio:
42.24 USD
Pérdidas medias:
-41.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 391.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 391.20 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.30 USD
Máxima:
1 392.63 USD (19.02%)
Reducción relativa:
De balance:
25.14% (1 392.30 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDu
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDu
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +735.60 USD
Peor transacción: -301 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +1 051.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 391.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
