Señales / MetaTrader 5 / Gen Three Iffa
Fakar Suhartami Pratama

Gen Three Iffa

Fakar Suhartami Pratama
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 145%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
358
Transacciones Rentables:
239 (66.75%)
Transacciones Irrentables:
119 (33.24%)
Mejor transacción:
735.60 USD
Peor transacción:
-300.60 USD
Beneficio Bruto:
10 096.28 USD (79 988 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 988.58 USD (46 740 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (1 051.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 051.50 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
69 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.67
Transacciones Largas:
212 (59.22%)
Transacciones Cortas:
146 (40.78%)
Factor de Beneficio:
2.02
Beneficio Esperado:
14.27 USD
Beneficio medio:
42.24 USD
Pérdidas medias:
-41.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 391.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 391.20 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.30 USD
Máxima:
1 392.63 USD (19.02%)
Reducción relativa:
De balance:
25.14% (1 392.30 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDu 358
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDu 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDu 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
2025.12.30 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 69 days
