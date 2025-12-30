- Crescita
Trade:
358
Profit Trade:
239 (66.75%)
Loss Trade:
119 (33.24%)
Best Trade:
735.60 USD
Worst Trade:
-300.60 USD
Profitto lordo:
10 096.28 USD (79 988 pips)
Perdita lorda:
-4 988.58 USD (46 740 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 051.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 051.50 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
70 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.67
Long Trade:
212 (59.22%)
Short Trade:
146 (40.78%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
14.27 USD
Profitto medio:
42.24 USD
Perdita media:
-41.92 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 391.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 391.20 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.30 USD
Massimale:
1 392.63 USD (19.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.14% (1 392.30 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +735.60 USD
Worst Trade: -301 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 051.50 USD
Massima perdita consecutiva: -1 391.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
