Signale / MetaTrader 5 / Gen Three Iffa
Fakar Suhartami Pratama

Gen Three Iffa

Fakar Suhartami Pratama
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 145%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
358
Gewinntrades:
239 (66.75%)
Verlusttrades:
119 (33.24%)
Bester Trade:
735.60 USD
Schlechtester Trade:
-300.60 USD
Bruttoprofit:
10 096.28 USD (79 988 pips)
Bruttoverlust:
-4 988.58 USD (46 740 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (1 051.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 051.50 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
70 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.67
Long-Positionen:
212 (59.22%)
Short-Positionen:
146 (40.78%)
Profit-Faktor:
2.02
Mathematische Gewinnerwartung:
14.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 391.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 391.20 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.30 USD
Maximaler:
1 392.63 USD (19.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.14% (1 392.30 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDu 358
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDu 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDu 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +735.60 USD
Schlechtester Trade: -301 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 051.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 391.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DupoinFuturesID-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2025.12.30 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 69 days
