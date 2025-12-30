- Wachstum
Trades insgesamt:
358
Gewinntrades:
239 (66.75%)
Verlusttrades:
119 (33.24%)
Bester Trade:
735.60 USD
Schlechtester Trade:
-300.60 USD
Bruttoprofit:
10 096.28 USD (79 988 pips)
Bruttoverlust:
-4 988.58 USD (46 740 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (1 051.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 051.50 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
70 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.67
Long-Positionen:
212 (59.22%)
Short-Positionen:
146 (40.78%)
Profit-Faktor:
2.02
Mathematische Gewinnerwartung:
14.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 391.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 391.20 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.30 USD
Maximaler:
1 392.63 USD (19.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.14% (1 392.30 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
Symbol
Trades
Sell
Buy
XAUUSDu
358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol
Bruttoprofit, USD
Loss, USD
Profit, USD
XAUUSDu
5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol
Bruttoprofit, pips
Loss, pips
Profit, pips
XAUUSDu
33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +735.60 USD
Schlechtester Trade: -301 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 051.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 391.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DupoinFuturesID-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
