트레이드:
371
이익 거래:
245 (66.03%)
손실 거래:
126 (33.96%)
최고의 거래:
735.60 USD
최악의 거래:
-300.60 USD
총 수익:
10 208.92 USD (82 529 pips)
총 손실:
-5 089.35 USD (50 390 pips)
연속 최대 이익:
15 (1 051.50 USD)
연속 최대 이익:
1 051.50 USD (15)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.68
롱(주식매수):
221 (59.57%)
숏(주식차입매도):
150 (40.43%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
13.80 USD
평균 이익:
41.67 USD
평균 손실:
-40.39 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 391.20 USD)
연속 최대 손실:
-1 391.20 USD (6)
월별 성장률:
1.31%
연간 예측:
15.87%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.30 USD
최대한의:
1 392.63 USD (19.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.14% (1 392.30 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|371
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDu
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDu
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +735.60 USD
최악의 거래: -301 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1 051.50 USD
연속 최대 손실: -1 391.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
