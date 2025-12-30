- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
358
利益トレード:
239 (66.75%)
損失トレード:
119 (33.24%)
ベストトレード:
735.60 USD
最悪のトレード:
-300.60 USD
総利益:
10 096.28 USD (79 988 pips)
総損失:
-4 988.58 USD (46 740 pips)
最大連続の勝ち:
15 (1 051.50 USD)
最大連続利益:
1 051.50 USD (15)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
69 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.67
長いトレード:
212 (59.22%)
短いトレード:
146 (40.78%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
14.27 USD
平均利益:
42.24 USD
平均損失:
-41.92 USD
最大連続の負け:
6 (-1 391.20 USD)
最大連続損失:
-1 391.20 USD (6)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.30 USD
最大の:
1 392.63 USD (19.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.14% (1 392.30 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDu
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDu
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +735.60 USD
最悪のトレード: -301 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 051.50 USD
最大連続損失: -1 391.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし