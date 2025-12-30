SinyallerBölümler
Mayckon Douglas Oliveira Da Silva

Mayckon D

Mayckon Douglas Oliveira Da Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
26 (59.09%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (40.91%)
En iyi işlem:
7.44 USD
En kötü işlem:
-7.10 USD
Brüt kâr:
48.79 USD (81 594 pips)
Brüt zarar:
-36.63 USD (4 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (5.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.49 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.70%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
23 (52.27%)
Satış işlemleri:
21 (47.73%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.28 USD
Ortalama kâr:
1.88 USD
Ortalama zarar:
-2.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-10.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.25 USD (6)
Aylık büyüme:
7.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.63 USD
Maksimum:
10.25 USD (9.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.17% (4.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 15
EURUSD 14
USDCAD 3
GBPUSD 3
GOLD 3
BTCUSD 2
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 2
EURUSD -1
USDCAD 3
GBPUSD 4
GOLD 2
BTCUSD 8
USDCHF -2
EURJPY 1
AUDJPY -2
EURGBP -3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 372
EURUSD -42
USDCAD 357
GBPUSD 467
GOLD 182
BTCUSD 76K
USDCHF -136
EURJPY 173
AUDJPY -364
EURGBP -182
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.44 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +5.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMMena-MT5
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.04 × 147
XMGlobal-MT5 8
0.10 × 20
XMGlobal-MT5 12
0.10 × 10
Alpari-MT5
0.20 × 138
Tickmill-Live
0.25 × 69
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
TitanFX-MT5-01
0.34 × 404
XMGlobal-MT5
0.43 × 53
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 51
13 daha fazla...
Operações por humano, nada de robô 🤖
İnceleme yok
2025.12.30 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mayckon D
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
219
USD
4
0%
44
59%
100%
1.33
0.28
USD
2%
1:500
Kopyala

