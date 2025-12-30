- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
26 (59.09%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (40.91%)
En iyi işlem:
7.44 USD
En kötü işlem:
-7.10 USD
Brüt kâr:
48.79 USD (81 594 pips)
Brüt zarar:
-36.63 USD (4 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (5.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.49 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.70%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
23 (52.27%)
Satış işlemleri:
21 (47.73%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.28 USD
Ortalama kâr:
1.88 USD
Ortalama zarar:
-2.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-10.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.25 USD (6)
Aylık büyüme:
7.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.63 USD
Maksimum:
10.25 USD (9.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.17% (4.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|EURUSD
|14
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|GOLD
|3
|BTCUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-1
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|4
|GOLD
|2
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|-2
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|-2
|EURGBP
|-3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|372
|EURUSD
|-42
|USDCAD
|357
|GBPUSD
|467
|GOLD
|182
|BTCUSD
|76K
|USDCHF
|-136
|EURJPY
|173
|AUDJPY
|-364
|EURGBP
|-182
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.44 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +5.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMMena-MT5
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.04 × 147
|
XMGlobal-MT5 8
|0.10 × 20
|
XMGlobal-MT5 12
|0.10 × 10
|
Alpari-MT5
|0.20 × 138
|
Tickmill-Live
|0.25 × 69
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
TitanFX-MT5-01
|0.34 × 404
|
XMGlobal-MT5
|0.43 × 53
|
XMGlobal-MT5 14
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 51
Operações por humano, nada de robô 🤖
İnceleme yok
