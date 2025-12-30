SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Mayckon D
Mayckon Douglas Oliveira Da Silva

Mayckon D

Mayckon Douglas Oliveira Da Silva
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
26 (59.09%)
Negociações com perda:
18 (40.91%)
Melhor negociação:
7.44 USD
Pior negociação:
-7.10 USD
Lucro bruto:
48.79 USD (81 594 pips)
Perda bruta:
-36.63 USD (4 508 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (5.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.49 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.66%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
1.19
Negociações longas:
23 (52.27%)
Negociações curtas:
21 (47.73%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
0.28 USD
Lucro médio:
1.88 USD
Perda média:
-2.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-10.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.25 USD (6)
Crescimento mensal:
7.27%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.63 USD
Máximo:
10.25 USD (9.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.17% (4.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 15
EURUSD 14
USDCAD 3
GBPUSD 3
GOLD 3
BTCUSD 2
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 2
EURUSD -1
USDCAD 3
GBPUSD 4
GOLD 2
BTCUSD 8
USDCHF -2
EURJPY 1
AUDJPY -2
EURGBP -3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 372
EURUSD -42
USDCAD 357
GBPUSD 467
GOLD 182
BTCUSD 76K
USDCHF -136
EURJPY 173
AUDJPY -364
EURGBP -182
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.44 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +5.24 USD
Máxima perda consecutiva: -10.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMMena-MT5
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.04 × 147
XMGlobal-MT5 8
0.10 × 20
XMGlobal-MT5 12
0.10 × 10
Alpari-MT5
0.20 × 138
Tickmill-Live
0.25 × 69
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
TitanFX-MT5-01
0.34 × 404
XMGlobal-MT5
0.43 × 53
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 51
13 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Operações por humano, nada de robô 🤖
Sem comentários
2025.12.30 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mayckon D
30 USD por mês
0%
0
0
USD
219
USD
4
0%
44
59%
100%
1.33
0.28
USD
2%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.