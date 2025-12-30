- Crescita
Trade:
44
Profit Trade:
26 (59.09%)
Loss Trade:
18 (40.91%)
Best Trade:
7.44 USD
Worst Trade:
-7.10 USD
Profitto lordo:
48.79 USD (81 594 pips)
Perdita lorda:
-36.63 USD (4 508 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (5.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.71%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.19
Long Trade:
23 (52.27%)
Short Trade:
21 (47.73%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-2.04 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-10.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.25 USD (6)
Crescita mensile:
7.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.63 USD
Massimale:
10.25 USD (9.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.17% (4.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|EURUSD
|14
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|GOLD
|3
|BTCUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-1
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|4
|GOLD
|2
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|-2
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|-2
|EURGBP
|-3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|372
|EURUSD
|-42
|USDCAD
|357
|GBPUSD
|467
|GOLD
|182
|BTCUSD
|76K
|USDCHF
|-136
|EURJPY
|173
|AUDJPY
|-364
|EURGBP
|-182
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.44 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +5.24 USD
Massima perdita consecutiva: -10.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMMena-MT5
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.04 × 147
|
XMGlobal-MT5 8
|0.10 × 20
|
XMGlobal-MT5 12
|0.10 × 10
|
Alpari-MT5
|0.20 × 138
|
Tickmill-Live
|0.25 × 69
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
TitanFX-MT5-01
|0.34 × 404
|
XMGlobal-MT5
|0.43 × 53
|
XMGlobal-MT5 14
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 51
Operações por humano, nada de robô 🤖
Non ci sono recensioni
