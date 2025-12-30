SegnaliSezioni
Mayckon Douglas Oliveira Da Silva

Mayckon D

Mayckon Douglas Oliveira Da Silva
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
26 (59.09%)
Loss Trade:
18 (40.91%)
Best Trade:
7.44 USD
Worst Trade:
-7.10 USD
Profitto lordo:
48.79 USD (81 594 pips)
Perdita lorda:
-36.63 USD (4 508 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (5.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.71%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.19
Long Trade:
23 (52.27%)
Short Trade:
21 (47.73%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-2.04 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-10.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.25 USD (6)
Crescita mensile:
7.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.63 USD
Massimale:
10.25 USD (9.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.17% (4.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 15
EURUSD 14
USDCAD 3
GBPUSD 3
GOLD 3
BTCUSD 2
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 2
EURUSD -1
USDCAD 3
GBPUSD 4
GOLD 2
BTCUSD 8
USDCHF -2
EURJPY 1
AUDJPY -2
EURGBP -3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 372
EURUSD -42
USDCAD 357
GBPUSD 467
GOLD 182
BTCUSD 76K
USDCHF -136
EURJPY 173
AUDJPY -364
EURGBP -182
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.44 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +5.24 USD
Massima perdita consecutiva: -10.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMMena-MT5
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.04 × 147
XMGlobal-MT5 8
0.10 × 20
XMGlobal-MT5 12
0.10 × 10
Alpari-MT5
0.20 × 138
Tickmill-Live
0.25 × 69
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
TitanFX-MT5-01
0.34 × 404
XMGlobal-MT5
0.43 × 53
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 51
13 più
Operações por humano, nada de robô 🤖
Non ci sono recensioni
2025.12.30 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
