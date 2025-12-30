SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Mayckon D
Mayckon Douglas Oliveira Da Silva

Mayckon D

Mayckon Douglas Oliveira Da Silva
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
26 (59.09%)
Transacciones Irrentables:
18 (40.91%)
Mejor transacción:
7.44 USD
Peor transacción:
-7.10 USD
Beneficio Bruto:
48.79 USD (81 594 pips)
Pérdidas Brutas:
-36.63 USD (4 508 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (5.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.49 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.66%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
1.19
Transacciones Largas:
23 (52.27%)
Transacciones Cortas:
21 (47.73%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
0.28 USD
Beneficio medio:
1.88 USD
Pérdidas medias:
-2.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-10.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.25 USD (6)
Crecimiento al mes:
7.27%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.63 USD
Máxima:
10.25 USD (9.90%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
2.17% (4.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 15
EURUSD 14
USDCAD 3
GBPUSD 3
GOLD 3
BTCUSD 2
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 2
EURUSD -1
USDCAD 3
GBPUSD 4
GOLD 2
BTCUSD 8
USDCHF -2
EURJPY 1
AUDJPY -2
EURGBP -3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 372
EURUSD -42
USDCAD 357
GBPUSD 467
GOLD 182
BTCUSD 76K
USDCHF -136
EURJPY 173
AUDJPY -364
EURGBP -182
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.44 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +5.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMMena-MT5
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.04 × 147
XMGlobal-MT5 8
0.10 × 20
XMGlobal-MT5 12
0.10 × 10
Alpari-MT5
0.20 × 138
Tickmill-Live
0.25 × 69
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
TitanFX-MT5-01
0.34 × 404
XMGlobal-MT5
0.43 × 53
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 51
otros 13...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Operações por humano, nada de robô 🤖
No hay comentarios
2025.12.30 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mayckon D
30 USD al mes
0%
0
0
USD
219
USD
4
0%
44
59%
100%
1.33
0.28
USD
2%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.