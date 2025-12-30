- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
26 (59.09%)
Transacciones Irrentables:
18 (40.91%)
Mejor transacción:
7.44 USD
Peor transacción:
-7.10 USD
Beneficio Bruto:
48.79 USD (81 594 pips)
Pérdidas Brutas:
-36.63 USD (4 508 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (5.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.49 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.66%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
1.19
Transacciones Largas:
23 (52.27%)
Transacciones Cortas:
21 (47.73%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
0.28 USD
Beneficio medio:
1.88 USD
Pérdidas medias:
-2.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-10.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.25 USD (6)
Crecimiento al mes:
7.27%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.63 USD
Máxima:
10.25 USD (9.90%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
2.17% (4.76 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|EURUSD
|14
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|GOLD
|3
|BTCUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-1
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|4
|GOLD
|2
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|-2
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|-2
|EURGBP
|-3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|372
|EURUSD
|-42
|USDCAD
|357
|GBPUSD
|467
|GOLD
|182
|BTCUSD
|76K
|USDCHF
|-136
|EURJPY
|173
|AUDJPY
|-364
|EURGBP
|-182
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7.44 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +5.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.25 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMMena-MT5
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.04 × 147
|
XMGlobal-MT5 8
|0.10 × 20
|
XMGlobal-MT5 12
|0.10 × 10
|
Alpari-MT5
|0.20 × 138
|
Tickmill-Live
|0.25 × 69
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
TitanFX-MT5-01
|0.34 × 404
|
XMGlobal-MT5
|0.43 × 53
|
XMGlobal-MT5 14
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 51
Operações por humano, nada de robô 🤖
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
4
0%
44
59%
100%
1.33
0.28
USD
USD
2%
1:500