- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
26 (59.09%)
損失トレード:
18 (40.91%)
ベストトレード:
7.44 USD
最悪のトレード:
-7.10 USD
総利益:
48.79 USD (81 594 pips)
総損失:
-36.63 USD (4 508 pips)
最大連続の勝ち:
5 (5.24 USD)
最大連続利益:
9.49 USD (4)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.66%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
1.19
長いトレード:
23 (52.27%)
短いトレード:
21 (47.73%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
0.28 USD
平均利益:
1.88 USD
平均損失:
-2.04 USD
最大連続の負け:
6 (-10.25 USD)
最大連続損失:
-10.25 USD (6)
月間成長:
7.27%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.63 USD
最大の:
10.25 USD (9.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.17% (4.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|EURUSD
|14
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|GOLD
|3
|BTCUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-1
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|4
|GOLD
|2
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|-2
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|-2
|EURGBP
|-3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|372
|EURUSD
|-42
|USDCAD
|357
|GBPUSD
|467
|GOLD
|182
|BTCUSD
|76K
|USDCHF
|-136
|EURJPY
|173
|AUDJPY
|-364
|EURGBP
|-182
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.44 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +5.24 USD
最大連続損失: -10.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMMena-MT5
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.04 × 147
|
XMGlobal-MT5 8
|0.10 × 20
|
XMGlobal-MT5 12
|0.10 × 10
|
Alpari-MT5
|0.20 × 138
|
Tickmill-Live
|0.25 × 69
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
TitanFX-MT5-01
|0.34 × 404
|
XMGlobal-MT5
|0.43 × 53
|
XMGlobal-MT5 14
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 51
13 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Operações por humano, nada de robô 🤖
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
4
0%
44
59%
100%
1.33
0.28
USD
USD
2%
1:500