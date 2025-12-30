シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mayckon D
Mayckon Douglas Oliveira Da Silva

Mayckon D

Mayckon Douglas Oliveira Da Silva
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
26 (59.09%)
損失トレード:
18 (40.91%)
ベストトレード:
7.44 USD
最悪のトレード:
-7.10 USD
総利益:
48.79 USD (81 594 pips)
総損失:
-36.63 USD (4 508 pips)
最大連続の勝ち:
5 (5.24 USD)
最大連続利益:
9.49 USD (4)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.66%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
1.19
長いトレード:
23 (52.27%)
短いトレード:
21 (47.73%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
0.28 USD
平均利益:
1.88 USD
平均損失:
-2.04 USD
最大連続の負け:
6 (-10.25 USD)
最大連続損失:
-10.25 USD (6)
月間成長:
7.27%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.63 USD
最大の:
10.25 USD (9.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.17% (4.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 15
EURUSD 14
USDCAD 3
GBPUSD 3
GOLD 3
BTCUSD 2
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 2
EURUSD -1
USDCAD 3
GBPUSD 4
GOLD 2
BTCUSD 8
USDCHF -2
EURJPY 1
AUDJPY -2
EURGBP -3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 372
EURUSD -42
USDCAD 357
GBPUSD 467
GOLD 182
BTCUSD 76K
USDCHF -136
EURJPY 173
AUDJPY -364
EURGBP -182
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.44 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +5.24 USD
最大連続損失: -10.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMMena-MT5
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.04 × 147
XMGlobal-MT5 8
0.10 × 20
XMGlobal-MT5 12
0.10 × 10
Alpari-MT5
0.20 × 138
Tickmill-Live
0.25 × 69
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
TitanFX-MT5-01
0.34 × 404
XMGlobal-MT5
0.43 × 53
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 51
13 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Operações por humano, nada de robô 🤖
レビューなし
2025.12.30 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Mayckon D
30 USD/月
0%
0
0
USD
219
USD
4
0%
44
59%
100%
1.33
0.28
USD
2%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください