Mayckon Douglas Oliveira Da Silva

Mayckon D

Mayckon Douglas Oliveira Da Silva
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
44
盈利交易:
26 (59.09%)
亏损交易:
18 (40.91%)
最好交易:
7.44 USD
最差交易:
-7.10 USD
毛利:
48.79 USD (81 594 pips)
毛利亏损:
-36.63 USD (4 508 pips)
最大连续赢利:
5 (5.24 USD)
最大连续盈利:
9.49 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.66%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 小时
采收率:
1.19
长期交易:
23 (52.27%)
短期交易:
21 (47.73%)
利润因子:
1.33
预期回报:
0.28 USD
平均利润:
1.88 USD
平均损失:
-2.04 USD
最大连续失误:
6 (-10.25 USD)
最大连续亏损:
-10.25 USD (6)
每月增长:
7.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.63 USD
最大值:
10.25 USD (9.90%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
2.17% (4.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 15
EURUSD 14
USDCAD 3
GBPUSD 3
GOLD 3
BTCUSD 2
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 2
EURUSD -1
USDCAD 3
GBPUSD 4
GOLD 2
BTCUSD 8
USDCHF -2
EURJPY 1
AUDJPY -2
EURGBP -3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 372
EURUSD -42
USDCAD 357
GBPUSD 467
GOLD 182
BTCUSD 76K
USDCHF -136
EURJPY 173
AUDJPY -364
EURGBP -182
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.44 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +5.24 USD
最大连续亏损: -10.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMMena-MT5
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.04 × 147
XMGlobal-MT5 8
0.10 × 20
XMGlobal-MT5 12
0.10 × 10
Alpari-MT5
0.20 × 138
Tickmill-Live
0.25 × 69
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
TitanFX-MT5-01
0.34 × 404
XMGlobal-MT5
0.43 × 53
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 51
13 更多...
Operações por humano, nada de robô 🤖
没有评论
2025.12.30 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载