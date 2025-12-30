SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Mayckon D
Mayckon Douglas Oliveira Da Silva

Mayckon D

Mayckon Douglas Oliveira Da Silva
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
26 (59.09%)
Verlusttrades:
18 (40.91%)
Bester Trade:
7.44 USD
Schlechtester Trade:
-7.10 USD
Bruttoprofit:
48.79 USD (81 594 pips)
Bruttoverlust:
-36.63 USD (4 508 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (5.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.49 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.70%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
1.19
Long-Positionen:
23 (52.27%)
Short-Positionen:
21 (47.73%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
0.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-10.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.25 USD (6)
Wachstum pro Monat :
7.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.63 USD
Maximaler:
10.25 USD (9.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
2.17% (4.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 15
EURUSD 14
USDCAD 3
GBPUSD 3
GOLD 3
BTCUSD 2
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 2
EURUSD -1
USDCAD 3
GBPUSD 4
GOLD 2
BTCUSD 8
USDCHF -2
EURJPY 1
AUDJPY -2
EURGBP -3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 372
EURUSD -42
USDCAD 357
GBPUSD 467
GOLD 182
BTCUSD 76K
USDCHF -136
EURJPY 173
AUDJPY -364
EURGBP -182
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.44 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMMena-MT5
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.04 × 147
XMGlobal-MT5 8
0.10 × 20
XMGlobal-MT5 12
0.10 × 10
Alpari-MT5
0.20 × 138
Tickmill-Live
0.25 × 69
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
TitanFX-MT5-01
0.34 × 404
XMGlobal-MT5
0.43 × 53
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 51
noch 13 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Operações por humano, nada de robô 🤖
Keine Bewertungen
2025.12.30 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Mayckon D
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
219
USD
4
0%
44
59%
100%
1.33
0.28
USD
2%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.