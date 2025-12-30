- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
26 (59.09%)
Verlusttrades:
18 (40.91%)
Bester Trade:
7.44 USD
Schlechtester Trade:
-7.10 USD
Bruttoprofit:
48.79 USD (81 594 pips)
Bruttoverlust:
-36.63 USD (4 508 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (5.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.49 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.70%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
1.19
Long-Positionen:
23 (52.27%)
Short-Positionen:
21 (47.73%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
0.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-10.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.25 USD (6)
Wachstum pro Monat :
7.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.63 USD
Maximaler:
10.25 USD (9.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
2.17% (4.76 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|EURUSD
|14
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|GOLD
|3
|BTCUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-1
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|4
|GOLD
|2
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|-2
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|-2
|EURGBP
|-3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|372
|EURUSD
|-42
|USDCAD
|357
|GBPUSD
|467
|GOLD
|182
|BTCUSD
|76K
|USDCHF
|-136
|EURJPY
|173
|AUDJPY
|-364
|EURGBP
|-182
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7.44 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.25 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMMena-MT5
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.04 × 147
|
XMGlobal-MT5 8
|0.10 × 20
|
XMGlobal-MT5 12
|0.10 × 10
|
Alpari-MT5
|0.20 × 138
|
Tickmill-Live
|0.25 × 69
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
TitanFX-MT5-01
|0.34 × 404
|
XMGlobal-MT5
|0.43 × 53
|
XMGlobal-MT5 14
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 51
Operações por humano, nada de robô 🤖
Keine Bewertungen
