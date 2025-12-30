- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
33 (60.00%)
손실 거래:
22 (40.00%)
최고의 거래:
7.44 USD
최악의 거래:
-7.10 USD
총 수익:
62.12 USD (83 340 pips)
총 손실:
-49.28 USD (5 719 pips)
연속 최대 이익:
5 (9.92 USD)
연속 최대 이익:
9.92 USD (5)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
84.78%
최대 입금량:
4.77%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
1.25
롱(주식매수):
29 (52.73%)
숏(주식차입매도):
26 (47.27%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
0.23 USD
평균 이익:
1.88 USD
평균 손실:
-2.24 USD
연속 최대 손실:
6 (-10.25 USD)
연속 최대 손실:
-10.25 USD (6)
월별 성장률:
9.40%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.63 USD
최대한의:
10.25 USD (9.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.89% (10.25 USD)
자본금별:
2.17% (4.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|USDJPY
|17
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|GOLD
|3
|EURGBP
|3
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-9
|USDJPY
|8
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|4
|GOLD
|2
|EURGBP
|-2
|BTCUSD
|8
|AUDJPY
|0
|USDCHF
|-2
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-823
|USDJPY
|1.2K
|USDCAD
|357
|GBPUSD
|467
|GOLD
|182
|EURGBP
|-122
|BTCUSD
|76K
|AUDJPY
|40
|USDCHF
|-136
|EURJPY
|173
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.44 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +9.92 USD
연속 최대 손실: -10.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
XMMena-MT5
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.04 × 147
|
XMGlobal-MT5 8
|0.10 × 20
|
XMGlobal-MT5 12
|0.10 × 10
|
Alpari-MT5
|0.20 × 138
|
Tickmill-Live
|0.25 × 69
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
TitanFX-MT5-01
|0.34 × 404
|
XMGlobal-MT5
|0.43 × 53
|
XMGlobal-MT5 14
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 51
Operações por humano, nada de robô 🤖
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
220
USD
USD
6
0%
55
60%
85%
1.26
0.23
USD
USD
5%
1:500