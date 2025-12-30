시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Mayckon D
Mayckon Douglas Oliveira Da Silva

Mayckon D

Mayckon Douglas Oliveira Da Silva
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 8%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
55
이익 거래:
33 (60.00%)
손실 거래:
22 (40.00%)
최고의 거래:
7.44 USD
최악의 거래:
-7.10 USD
총 수익:
62.12 USD (83 340 pips)
총 손실:
-49.28 USD (5 719 pips)
연속 최대 이익:
5 (9.92 USD)
연속 최대 이익:
9.92 USD (5)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
84.78%
최대 입금량:
4.77%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
1.25
롱(주식매수):
29 (52.73%)
숏(주식차입매도):
26 (47.27%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
0.23 USD
평균 이익:
1.88 USD
평균 손실:
-2.24 USD
연속 최대 손실:
6 (-10.25 USD)
연속 최대 손실:
-10.25 USD (6)
월별 성장률:
9.40%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.63 USD
최대한의:
10.25 USD (9.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.89% (10.25 USD)
자본금별:
2.17% (4.76 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 20
USDJPY 17
USDCAD 3
GBPUSD 3
GOLD 3
EURGBP 3
BTCUSD 2
AUDJPY 2
USDCHF 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD -9
USDJPY 8
USDCAD 3
GBPUSD 4
GOLD 2
EURGBP -2
BTCUSD 8
AUDJPY 0
USDCHF -2
EURJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -823
USDJPY 1.2K
USDCAD 357
GBPUSD 467
GOLD 182
EURGBP -122
BTCUSD 76K
AUDJPY 40
USDCHF -136
EURJPY 173
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7.44 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +9.92 USD
연속 최대 손실: -10.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMMena-MT5
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.04 × 147
XMGlobal-MT5 8
0.10 × 20
XMGlobal-MT5 12
0.10 × 10
Alpari-MT5
0.20 × 138
Tickmill-Live
0.25 × 69
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
TitanFX-MT5-01
0.34 × 404
XMGlobal-MT5
0.43 × 53
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 51
13 더...
Operações por humano, nada de robô 🤖
리뷰 없음
2025.12.31 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 21:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Mayckon D
월별 30 USD
8%
0
0
USD
220
USD
6
0%
55
60%
85%
1.26
0.23
USD
5%
1:500
