- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
26 (57.77%)
Убыточных трейдов:
19 (42.22%)
Лучший трейд:
7.44 USD
Худший трейд:
-7.10 USD
Общая прибыль:
48.79 USD (81 594 pips)
Общий убыток:
-39.98 USD (4 842 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (5.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.49 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.77%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
24 (53.33%)
Коротких трейдов:
21 (46.67%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
1.88 USD
Средний убыток:
-2.10 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-10.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.25 USD (6)
Прирост в месяц:
5.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.63 USD
Максимальная:
10.25 USD (9.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.89% (10.25 USD)
По эквити:
2.17% (4.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|EURUSD
|15
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|GOLD
|3
|BTCUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-4
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|4
|GOLD
|2
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|-2
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|-2
|EURGBP
|-3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|372
|EURUSD
|-376
|USDCAD
|357
|GBPUSD
|467
|GOLD
|182
|BTCUSD
|76K
|USDCHF
|-136
|EURJPY
|173
|AUDJPY
|-364
|EURGBP
|-182
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.44 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +5.24 USD
Макс. убыток в серии: -10.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMMena-MT5
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.04 × 147
|
XMGlobal-MT5 8
|0.10 × 20
|
XMGlobal-MT5 12
|0.10 × 10
|
Alpari-MT5
|0.20 × 138
|
Tickmill-Live
|0.25 × 69
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
TitanFX-MT5-01
|0.34 × 404
|
XMGlobal-MT5
|0.43 × 53
|
XMGlobal-MT5 14
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 51
еще 13...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Operações por humano, nada de robô 🤖
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
216
USD
USD
5
0%
45
57%
100%
1.22
0.20
USD
USD
5%
1:500