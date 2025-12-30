СигналыРазделы
Mayckon Douglas Oliveira Da Silva

Mayckon D

Mayckon Douglas Oliveira Da Silva
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
26 (57.77%)
Убыточных трейдов:
19 (42.22%)
Лучший трейд:
7.44 USD
Худший трейд:
-7.10 USD
Общая прибыль:
48.79 USD (81 594 pips)
Общий убыток:
-39.98 USD (4 842 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (5.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.49 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.77%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
24 (53.33%)
Коротких трейдов:
21 (46.67%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
1.88 USD
Средний убыток:
-2.10 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-10.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.25 USD (6)
Прирост в месяц:
5.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.63 USD
Максимальная:
10.25 USD (9.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.89% (10.25 USD)
По эквити:
2.17% (4.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 15
EURUSD 15
USDCAD 3
GBPUSD 3
GOLD 3
BTCUSD 2
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 2
EURUSD -4
USDCAD 3
GBPUSD 4
GOLD 2
BTCUSD 8
USDCHF -2
EURJPY 1
AUDJPY -2
EURGBP -3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 372
EURUSD -376
USDCAD 357
GBPUSD 467
GOLD 182
BTCUSD 76K
USDCHF -136
EURJPY 173
AUDJPY -364
EURGBP -182
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.44 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +5.24 USD
Макс. убыток в серии: -10.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMMena-MT5
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.04 × 147
XMGlobal-MT5 8
0.10 × 20
XMGlobal-MT5 12
0.10 × 10
Alpari-MT5
0.20 × 138
Tickmill-Live
0.25 × 69
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
TitanFX-MT5-01
0.34 × 404
XMGlobal-MT5
0.43 × 53
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 51
еще 13...
Operações por humano, nada de robô 🤖
Нет отзывов
2025.12.30 21:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
