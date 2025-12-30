SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Silent Minion
Riyo Putra

Silent Minion

Riyo Putra
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 90 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
En iyi işlem:
13.17 USD
En kötü işlem:
-8.83 USD
Brüt kâr:
17.78 USD (501 pips)
Brüt zarar:
-42.60 USD (1 748 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (13.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.17 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.41
Alım-satım etkinliği:
23.04%
Maks. mevduat yükü:
1.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
0.42
Beklenen getiri:
-3.10 USD
Ortalama kâr:
8.89 USD
Ortalama zarar:
-7.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-41.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.64 USD (6)
Aylık büyüme:
-2.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.43 USD
Maksimum:
42.42 USD (4.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.18% (42.35 USD)
Varlığa göre:
1.20% (12.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 3
EURUSD 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
USDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -7
EURUSD -13
NZDUSD 13
USDCAD -9
USDJPY -8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -443
EURUSD -511
NZDUSD 267
USDCAD -238
USDJPY -322
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.17 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +13.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.31 × 447
MilliyFXGlobal-Server
0.35 × 20
FPMarkets-Live
0.40 × 176
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 110
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 5619
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 494
121 daha fazla...
This is my manual day trading strategy with following rules:

  1. Only trade major FX pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY
  2. Average monthly trades: 10-40 
  3. Daily drawdown less than 3%
  4. Monthly drawdown less than 10%
  5. Entry always has fixed SL/TP
  6. RRR/trade greater than 1.0

 

İnceleme yok
2026.01.16 21:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 07:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 07:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Silent Minion
Ayda 90 USD
-2%
0
0
USD
975
USD
2
100%
8
25%
23%
0.41
-3.10
USD
4%
1:500
