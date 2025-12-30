SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Silent Minion
Riyo Putra

Silent Minion

Riyo Putra
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 90 USD al mese
crescita dal 2026 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
2 (25.00%)
Loss Trade:
6 (75.00%)
Best Trade:
13.17 USD
Worst Trade:
-8.83 USD
Profitto lordo:
17.78 USD (501 pips)
Perdita lorda:
-42.60 USD (1 748 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (13.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.17 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
23.04%
Massimo carico di deposito:
1.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
0.42
Profitto previsto:
-3.10 USD
Profitto medio:
8.89 USD
Perdita media:
-7.10 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-41.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.64 USD (6)
Crescita mensile:
-2.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.43 USD
Massimale:
42.42 USD (4.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.18% (42.35 USD)
Per equità:
1.20% (12.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 3
EURUSD 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
USDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -7
EURUSD -13
NZDUSD 13
USDCAD -9
USDJPY -8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -443
EURUSD -511
NZDUSD 267
USDCAD -238
USDJPY -322
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.17 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +13.17 USD
Massima perdita consecutiva: -41.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

This is my manual day trading strategy with following rules:

  1. Only trade major FX pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY
  2. Average monthly trades: 10-40 
  3. Daily drawdown less than 3%
  4. Monthly drawdown less than 10%
  5. Entry always has fixed SL/TP
  6. RRR/trade greater than 1.0

 

Non ci sono recensioni
2026.01.16 21:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 07:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 07:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Silent Minion
90USD al mese
-2%
0
0
USD
975
USD
2
100%
8
25%
23%
0.41
-3.10
USD
4%
1:500
