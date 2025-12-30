- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
2 (25.00%)
Loss Trade:
6 (75.00%)
Best Trade:
13.17 USD
Worst Trade:
-8.83 USD
Profitto lordo:
17.78 USD (501 pips)
Perdita lorda:
-42.60 USD (1 748 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (13.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.17 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
23.04%
Massimo carico di deposito:
1.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
0.42
Profitto previsto:
-3.10 USD
Profitto medio:
8.89 USD
Perdita media:
-7.10 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-41.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.64 USD (6)
Crescita mensile:
-2.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.43 USD
Massimale:
42.42 USD (4.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.18% (42.35 USD)
Per equità:
1.20% (12.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|-13
|NZDUSD
|13
|USDCAD
|-9
|USDJPY
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|-511
|NZDUSD
|267
|USDCAD
|-238
|USDJPY
|-322
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.17 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +13.17 USD
Massima perdita consecutiva: -41.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.31 × 447
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.35 × 20
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 110
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 5619
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 494
This is my manual day trading strategy with following rules:
- Only trade major FX pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY
- Average monthly trades: 10-40
- Daily drawdown less than 3%
- Monthly drawdown less than 10%
- Entry always has fixed SL/TP
- RRR/trade greater than 1.0
Non ci sono recensioni
