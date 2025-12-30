- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
2 (25.00%)
Verlusttrades:
6 (75.00%)
Bester Trade:
13.17 USD
Schlechtester Trade:
-8.83 USD
Bruttoprofit:
17.78 USD (501 pips)
Bruttoverlust:
-42.60 USD (1 748 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (13.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.17 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.41
Trading-Aktivität:
23.04%
Max deposit load:
1.74%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.59
Long-Positionen:
3 (37.50%)
Short-Positionen:
5 (62.50%)
Profit-Faktor:
0.42
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-41.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-41.64 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-2.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
29.43 USD
Maximaler:
42.42 USD (4.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.18% (42.35 USD)
Kapital:
1.20% (12.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|-13
|NZDUSD
|13
|USDCAD
|-9
|USDJPY
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|-511
|NZDUSD
|267
|USDCAD
|-238
|USDJPY
|-322
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +13.17 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.31 × 447
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.35 × 20
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 110
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 5619
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 494
noch 121 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This is my manual day trading strategy with following rules:
- Only trade major FX pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY
- Average monthly trades: 10-40
- Daily drawdown less than 3%
- Monthly drawdown less than 10%
- Entry always has fixed SL/TP
- RRR/trade greater than 1.0
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
90 USD pro Monat
-2%
0
0
USD
USD
975
USD
USD
2
100%
8
25%
23%
0.41
-3.10
USD
USD
4%
1:500