Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EverestCM-Live 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 FusionMarkets-Demo 0.00 × 2 itexsys-Platform 0.00 × 2 OANDA-Live-1 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 PrimeCodex-MT5 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 35 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 ICTrading-MT5-4 0.25 × 12 Exness-MT5Real8 0.31 × 447 MilliyFXGlobal-Server 0.35 × 20 FPMarkets-Live 0.40 × 176 ICMarketsEU-MT5-4 0.40 × 10 ICMarketsEU-MT5-2 0.44 × 110 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 VantageInternational-Live 13 0.50 × 2 Axiory-Live 0.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 0.56 × 5619 ForexClub-MT5 Real Server 0.57 × 494 noch 121 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen