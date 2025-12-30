리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EverestCM-Live 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 FusionMarkets-Demo 0.00 × 2 itexsys-Platform 0.00 × 2 OANDA-Live-1 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 PrimeCodex-MT5 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 35 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 ICTrading-MT5-4 0.25 × 12 Exness-MT5Real8 0.31 × 447 MilliyFXGlobal-Server 0.35 × 20 FPMarkets-Live 0.40 × 176 ICMarketsEU-MT5-4 0.40 × 10 ICMarketsEU-MT5-2 0.44 × 110 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 VantageInternational-Live 13 0.50 × 2 Axiory-Live 0.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 0.56 × 5619 ForexClub-MT5 Real Server 0.57 × 494 121 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오