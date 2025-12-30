- 자본
트레이드:
8
이익 거래:
2 (25.00%)
손실 거래:
6 (75.00%)
최고의 거래:
13.17 USD
최악의 거래:
-8.83 USD
총 수익:
17.78 USD (501 pips)
총 손실:
-42.60 USD (1 748 pips)
연속 최대 이익:
1 (13.17 USD)
연속 최대 이익:
13.17 USD (1)
샤프 비율:
-0.41
거래 활동:
23.04%
최대 입금량:
1.74%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.59
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
0.42
기대수익:
-3.10 USD
평균 이익:
8.89 USD
평균 손실:
-7.10 USD
연속 최대 손실:
6 (-41.64 USD)
연속 최대 손실:
-41.64 USD (6)
월별 성장률:
-2.48%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
29.43 USD
최대한의:
42.42 USD (4.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.18% (42.35 USD)
자본금별:
1.20% (12.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|-13
|NZDUSD
|13
|USDCAD
|-9
|USDJPY
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|-511
|NZDUSD
|267
|USDCAD
|-238
|USDJPY
|-322
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.17 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +13.17 USD
연속 최대 손실: -41.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.31 × 447
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.35 × 20
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 110
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 5619
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 494
This is my manual day trading strategy with following rules:
- Only trade major FX pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY
- Average monthly trades: 10-40
- Daily drawdown less than 3%
- Monthly drawdown less than 10%
- Entry always has fixed SL/TP
- RRR/trade greater than 1.0
