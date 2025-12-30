- Incremento
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
2 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (75.00%)
Mejor transacción:
13.17 USD
Peor transacción:
-8.83 USD
Beneficio Bruto:
17.78 USD (501 pips)
Pérdidas Brutas:
-42.60 USD (1 748 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (13.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.17 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.41
Actividad comercial:
23.04%
Carga máxima del depósito:
1.74%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
-0.59
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
0.42
Beneficio Esperado:
-3.10 USD
Beneficio medio:
8.89 USD
Pérdidas medias:
-7.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-41.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-41.64 USD (6)
Crecimiento al mes:
-2.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
29.43 USD
Máxima:
42.42 USD (4.19%)
Reducción relativa:
De balance:
4.18% (42.35 USD)
De fondos:
1.20% (12.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|-13
|NZDUSD
|13
|USDCAD
|-9
|USDJPY
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|-511
|NZDUSD
|267
|USDCAD
|-238
|USDJPY
|-322
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +13.17 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +13.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -41.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.31 × 447
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.35 × 20
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 110
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 5619
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 494
otros 121...
This is my manual day trading strategy with following rules:
- Only trade major FX pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY
- Average monthly trades: 10-40
- Daily drawdown less than 3%
- Monthly drawdown less than 10%
- Entry always has fixed SL/TP
- RRR/trade greater than 1.0
