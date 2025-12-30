SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Silent Minion
Riyo Putra

Silent Minion

Riyo Putra
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 90 USD al mes
incremento desde 2026 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
2 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (75.00%)
Mejor transacción:
13.17 USD
Peor transacción:
-8.83 USD
Beneficio Bruto:
17.78 USD (501 pips)
Pérdidas Brutas:
-42.60 USD (1 748 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (13.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.17 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.41
Actividad comercial:
23.04%
Carga máxima del depósito:
1.74%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
-0.59
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
0.42
Beneficio Esperado:
-3.10 USD
Beneficio medio:
8.89 USD
Pérdidas medias:
-7.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-41.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-41.64 USD (6)
Crecimiento al mes:
-2.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
29.43 USD
Máxima:
42.42 USD (4.19%)
Reducción relativa:
De balance:
4.18% (42.35 USD)
De fondos:
1.20% (12.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 3
EURUSD 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
USDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -7
EURUSD -13
NZDUSD 13
USDCAD -9
USDJPY -8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -443
EURUSD -511
NZDUSD 267
USDCAD -238
USDJPY -322
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13.17 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +13.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -41.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.31 × 447
MilliyFXGlobal-Server
0.35 × 20
FPMarkets-Live
0.40 × 176
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 110
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 5619
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 494
otros 121...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

This is my manual day trading strategy with following rules:

  1. Only trade major FX pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY
  2. Average monthly trades: 10-40 
  3. Daily drawdown less than 3%
  4. Monthly drawdown less than 10%
  5. Entry always has fixed SL/TP
  6. RRR/trade greater than 1.0

 

No hay comentarios
2026.01.16 21:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 07:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 07:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Silent Minion
90 USD al mes
-2%
0
0
USD
975
USD
2
100%
8
25%
23%
0.41
-3.10
USD
4%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.