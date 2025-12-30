シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Silent Minion
Riyo Putra

Silent Minion

Riyo Putra
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  90  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
2 (25.00%)
損失トレード:
6 (75.00%)
ベストトレード:
13.17 USD
最悪のトレード:
-8.83 USD
総利益:
17.78 USD (501 pips)
総損失:
-42.60 USD (1 748 pips)
最大連続の勝ち:
1 (13.17 USD)
最大連続利益:
13.17 USD (1)
シャープレシオ:
-0.41
取引アクティビティ:
23.04%
最大入金額:
1.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
-0.59
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
0.42
期待されたペイオフ:
-3.10 USD
平均利益:
8.89 USD
平均損失:
-7.10 USD
最大連続の負け:
6 (-41.64 USD)
最大連続損失:
-41.64 USD (6)
月間成長:
-2.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
29.43 USD
最大の:
42.42 USD (4.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.18% (42.35 USD)
エクイティによる:
1.20% (12.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 3
EURUSD 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
USDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -7
EURUSD -13
NZDUSD 13
USDCAD -9
USDJPY -8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -443
EURUSD -511
NZDUSD 267
USDCAD -238
USDJPY -322
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13.17 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +13.17 USD
最大連続損失: -41.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.31 × 447
MilliyFXGlobal-Server
0.35 × 20
FPMarkets-Live
0.40 × 176
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 110
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 5619
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 494
121 より多く...
This is my manual day trading strategy with following rules:

  1. Only trade major FX pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY
  2. Average monthly trades: 10-40 
  3. Daily drawdown less than 3%
  4. Monthly drawdown less than 10%
  5. Entry always has fixed SL/TP
  6. RRR/trade greater than 1.0

 

レビューなし
2026.01.16 21:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 07:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 07:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
