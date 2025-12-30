SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Silent Minion
Riyo Putra

Silent Minion

Riyo Putra
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 90 USD por mês
crescimento desde 2026 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
2 (25.00%)
Negociações com perda:
6 (75.00%)
Melhor negociação:
13.17 USD
Pior negociação:
-8.83 USD
Lucro bruto:
17.78 USD (501 pips)
Perda bruta:
-42.60 USD (1 748 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (13.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.17 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.41
Atividade de negociação:
23.04%
Depósito máximo carregado:
1.74%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
0.42
Valor esperado:
-3.10 USD
Lucro médio:
8.89 USD
Perda média:
-7.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-41.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-41.64 USD (6)
Crescimento mensal:
-2.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
29.43 USD
Máximo:
42.42 USD (4.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.18% (42.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.20% (12.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 3
EURUSD 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
USDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -7
EURUSD -13
NZDUSD 13
USDCAD -9
USDJPY -8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -443
EURUSD -511
NZDUSD 267
USDCAD -238
USDJPY -322
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.17 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +13.17 USD
Máxima perda consecutiva: -41.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.31 × 447
MilliyFXGlobal-Server
0.35 × 20
FPMarkets-Live
0.40 × 176
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 110
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 5619
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 494
121 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

This is my manual day trading strategy with following rules:

  1. Only trade major FX pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY
  2. Average monthly trades: 10-40 
  3. Daily drawdown less than 3%
  4. Monthly drawdown less than 10%
  5. Entry always has fixed SL/TP
  6. RRR/trade greater than 1.0

 

Sem comentários
2026.01.16 21:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 07:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 07:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Silent Minion
90 USD por mês
-2%
0
0
USD
975
USD
2
100%
8
25%
23%
0.41
-3.10
USD
4%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.