- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
2 (25.00%)
Negociações com perda:
6 (75.00%)
Melhor negociação:
13.17 USD
Pior negociação:
-8.83 USD
Lucro bruto:
17.78 USD (501 pips)
Perda bruta:
-42.60 USD (1 748 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (13.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.17 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.41
Atividade de negociação:
23.04%
Depósito máximo carregado:
1.74%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
0.42
Valor esperado:
-3.10 USD
Lucro médio:
8.89 USD
Perda média:
-7.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-41.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-41.64 USD (6)
Crescimento mensal:
-2.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
29.43 USD
Máximo:
42.42 USD (4.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.18% (42.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.20% (12.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|-13
|NZDUSD
|13
|USDCAD
|-9
|USDJPY
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|-511
|NZDUSD
|267
|USDCAD
|-238
|USDJPY
|-322
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.17 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +13.17 USD
Máxima perda consecutiva: -41.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.31 × 447
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.35 × 20
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 110
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 5619
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 494
This is my manual day trading strategy with following rules:
- Only trade major FX pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY
- Average monthly trades: 10-40
- Daily drawdown less than 3%
- Monthly drawdown less than 10%
- Entry always has fixed SL/TP
- RRR/trade greater than 1.0
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
90 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
975
USD
USD
2
100%
8
25%
23%
0.41
-3.10
USD
USD
4%
1:500